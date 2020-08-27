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Скандал вокруг концерта ко Дню Независимости: у Зеленского объяснили, почему использовали песни без согласия авторов
Музыкальное попурри, которое на День Независимости прозвучало во время праздничного концерта на Софийской площади, не требует предварительного согласия автора. Об этом заявили в Офисе президента.
17-минутное попурри «Музыкальная история Независимости» состояло из песен, которые популярны в Украине в последние три десятилетия. Они были исполнены известными украинским артистами.
«Законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора. В частности, пункт 9−1 статьи 21 Закона Украины „Об авторском праве и смежных правах“ позволяет без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в том числе в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования», — говорится в сообщении.
Офис президента разместил в Facebook полный видеоролик музыкального попурри, где под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора произведения.
Ранее сообщалось, что основатель группы «Тартак» Положинский отказался от ордена, которым его наградил Зеленский.96
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Скандал вокруг концерта ко Дню Независимости: у Зеленского объяснили, почему использовали песни без согласия авторов
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