Успение Богородицы: как отмечают большой праздник

28 августа православные и грекокатолики, закончив строгий двухнедельный пост, начавшийся на Медовый Спас, отмечают двунадесятый (один из 12 самых больших в году) праздник — Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Сведений об Успении Богородицы в Евангелие нет. О том, что происходило в жизни Матери Спасителя после его Вознесения и об обстоятельствах ее ухода из земной жизни, известно только из церковных преданий и апокрифической литературы (от греч. apokryphos — тайный, сокрытый, религиозно ориентированные произведения, не вошедшие в канонический текст Библии). Но и они не содержат привязок к конкретным датам.

История праздника

Первоначально отдельные поместные церкви выделяли специальные дни для особого почитания Богородицы. Среди первых из них была Иерусалимская церковь, которая еще в IV веке таким днем выбрала 28 (15) августа. Эту же дату для праздника в честь Девы Марии по примеру Иерусалима избрал и самый знаменитый храм Константинополя — Влахернский. Но общецерковное почитание Девы Марии как Богородицы началось только после III Вселенского собора, который прошел в 431 году в городе Эфесе. Тогда епископы христианских общин признали, что Дева Мария стала матерью воплотившегося Бога.

А вот с датой празднования поначалу единства среди церквей не наблюдалось. Так, к VI—VII вв. екам, когда Успение Богородицы стало уже одним из важнейших христианских праздников, например, в Риме 18 января отмечали уход Божьей Матери из жизни, а 14 августа — Взятие Богородицы на небо (но с VIII века в календаре римлян был уже только один праздник — Успение, отмечаемый 15 августа). А император Маврикий в 595 году, сделавший этот праздник обязательным для всей Византийской церкви, привязал дату празднования Успения к дате своей победы над персами, одержанной им опять же 15 августа. Вряд ли это и есть истинная дата окончания земной жизни Богородицы, но Церковь приняла решение именно в этот день, который первые христиане выбрали для прославления Девы Марии, отмечать и ее Успение.

По церковному преданию, после вознесения Иисуса Богородица жила в доме его любимого ученика Иоанна Богослова, перебираясь на время его отсутствия в дом родителей Иоанна, расположенный недалеко от Елеонской горы. Позже из-за преследований христиан Иродом Дева Мария вместе с Иоанном Богословом переселилась в Эфес. Богородица часто приходила помолиться в места, связанные с жизнью Сына. Во время одной из таких молитв ей явился архангел Гавриил с вестью, что через три дня ее земная жизнь закончится и Господь возьмет ее к Себе. В знак ее победы над смертью и тлением архангел дал Богородице ветвь райского финикового дерева, оставшуюся у нее в руках после окончания видения.

Перед своим уходом Дева Мария хотела проститься со всеми апостолами, которые к этому времени разошлись по разным местам проповедовать христианство. И Господь чудесным образом собрал апостолов у ложа Божьей Матери, где она ожидала своей кончины (не было только апостола Фомы). Богородица простилась с учениками Сына. И тут помещение озарилось необыкновенным светом и сам Иисус в сопровождении ангелов и пророков сошел к своей Матери, чтобы забрать ее душу к себе. Богородица без всякого телесного страдания, как бы заснув, покинула этот мир (именно поэтому кончина Божьей Матери называется успением, то есть засыпанием).

Тело Богородицы было решено похоронить в Гефсимании рядом с могилами ее родителей и мужа — праведного Иосифа Обручника. Когда апостолы в сопровождении жителей Иерусалима с величайшими почестями несли одр Божьей Матери через весь Иерусалим в Гефсиманию, над шествием под звуки небесной музыки появилось светящееся облако в виде венца, которое, как стеной, оградило процессию от пытавшихся разогнать ее стражников. Иудейский священник Афония толкнул гроб, желая его перевернуть. И тут же кисти обеих его рук были отсечены невидимой силой. «Теперь ты видишь, что Христос истинный Бог», — сказал ему апостол Петр. (Потрясенный Афония раскаялся, руки его исцелились, и вскоре он принял христианство.)

Апостолы похоронили тело Богородицы в пещере в Гефсимании. Три дня они молились, не отходя от места захоронения. Там и застал их апостол Фома, пришедший поклониться святым останкам Приснодевы. Апостолы открыли для него гробницу, но нашли в ней только погребальные пелены — Пресвятая Дева была взята на Небо и душой, и телом. А вечером того же дня ученики Христа, собравшиеся на общую трапезу, увидели Богородицу, идущую по воздуху в сопровождении множества ангелов, и услышали ее слова: «Радуйтесь! Теперь я всегда с вами». С этого дня христиане получили на небе главную заступницу и молитвенницу за род человеческий.

Через некоторое время на месте погребения Богородицы возвели церковь, в которой хранились найденные в гробнице пелены. В V веке они были перенесены царицей Пульхерией во Влахернский храм в Константинополь.

Спуск в гробницу Пресвятой Богородицы в Гефсимании. Елеонская гора, Иерусалим

Традиции праздника

А в народе Успение Пресвятой Богородицы носит название Первой (Большой) Пречистой. На этот период приходится сбор фруктов и посев озимых. Существует поговорка:

Перша Пречиста хліб засіває,

Друга Пречиста дощем поливає,

Третя Пречиста снігом укриває.

В некоторых областях Украины Первая Пречистая носила еще одно название — Обжинки, так как к этому дню как раз заканчивалась жатва. При сборе урожая последние дожиночные снопы с полей принято было приносить домой — считалось, что в них нашли убежище «хлебные духи» (полевики). Дома такой сноп, который назывался «Именинником», украшали, ставили на самое почетное место — под образами — и часто хранили до Нового года.

Кое-где после окончания работы жнецы, следуя древней традиции, катались по сжатому полю, прося землю вернуть им силы, потраченные на сбор урожая.

Еще одна древняя традиция, оставшаяся с дохристианских времен, называлась завивание «Спасовой бороды» (или «Козы» — так ее величали на Волыни). «Спасова борода» — это небольшое количество нескошенных колосков, которые специально оставляли на поле. Их перевязывали красной ниткой и прижимали к земле. На Черниговщине такие «бороды» предназначались для «хлебных духов» — им возле колосьев даже оставляли хлеб, соль и воду. В некоторых местностях эти колоски называли «Перепелица» — они были единственным убежищем для этих птиц в голом поле. Вообще, традиция оставлять в полях, огородах и в садах какое-то количество плодов не столько для «духов», сколько для пичуг и другой мелкой живности, практически повсеместно сохранилась и до наших дней.

Сбереглась и древняя традиция приносить в церковь на освящение семена и колосья разных злаков, отдавая тем самым собранный урожай под защиту от пожара и других бед Божьей Матери.

Что можно делать в этот день

Как и в любой другой христианский праздник, в день Успения Пресвятой Богородицы нужно постараться побывать на праздничной литургии.

Праздник надо встречать в чистом доме с чистой душой, свободной от обид, злобы и всякого другого негатива (чему должен поспособствовать предшествовавший празднику пост). В этот день особенно важно сохранять вокруг себя атмосферу любви, доброжелательности и спокойствия.

К празднику принято готовить угощение, помня, однако, что в этом году Успение приходится на постный день, а потому мясные блюда из праздничного меню необходимо исключить. Но можно приготовить рыбу. По традиции, к этому дню пекут пироги из свежемолотой муки, чтобы угощать ими родных и соседей.

Чего нельзя делать

На Успение Пресвятой Богородицы Церковь не предписывает никаких особых запретов. А вот для суеверных людей такие запреты существуют. Например, они утверждают, что на Первую Пречистую нельзя ходить босиком (в противном случае, можно подхватить серьезную болезнь); нельзя в этот день носить неудобную обувь, чтобы не натереть ногу (это может привлечь неприятности и создать кучу проблем); нельзя втыкать в землю ничего острого (надо дать ей хоть день отдохнуть от сельхозработ). Более того, утверждается, что в этот день вообще лучше не брать в руки никаких острых и колющих предметов (без комментариев); незамужним девушкам нельзя стричься (вместе с волосами можно «укоротить» и свою судьбу).

Кстати, для барышень на выданье, как и для неженатых молодых мужчин, с Успения как раз наступает благоприятный период для устройства своей судьбы. Когда основные сельхозработы заканчиваются, самое время открывать свадебный сезон. Тем более что, по народным приметам, если до Покрова не найти себе пару, можно промаяться в одиночестве аж до весны.

Приметы дня По погоде на Первую Пречистую определяли, какими будут осень и зима. Считалось, что, если на Успение дождит, лить будет еще в течение 40 дней, а если выпадет много росы, можно рассчитывать на 40 дней теплой и сухой погоды. Солнце и тепло в этот день предрекают скверную погоду для второй половины сентября. Гроза предупреждает, что нас ждут холодная осень и суровая зима. На холодную зиму намекает и большое количество паутины. Радуга на небе обещает долгую теплую осень.

В этот день именины празднуют Мария и София.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о традициях двунадесятого праздника Преображения Господня, который в народе называется Яблочный Спас.

«ФАКТЫ» также писали о том, какой будет погода в Украине в праздничный день Успения Богородицы.



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