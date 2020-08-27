27.34 / 27.58 32.06 / 32.51
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В школьных столовых вводят новый режим питания: что изменится

11:41 27 августа 2020
Школа

Министерство здравоохранения разработало рекомендации по работе школьных столовых в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, в столовых изменят режим питания.

«Мы рекомендуем, что столовые, конечно, должны работать в школах, но с другим режимом питания. Во время работы столовых мы не рекомендуем применять условия „шведского стола“, это не может быть использовано во время эпидемии. Необходимо составить соответствующий график, какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более четырех детей с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра», — заявил министр Степанов.

Степанов отметил, что сотрудники столовой должны находиться на рабочих местах в перчатках и защитных масках.

Ранее врач-инфекционист дал рекомендации по снижению риска заражения ребенка коронавирусом в школе.

374

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Орехи

Ореховый Спас 2020: когда отмечают этот праздник

Российские и американские военные в Сирии

Российский БТР протаранил авто с американскими военными в Сирии

«О него можно публично вытирать ноги»: Медведева назвали возможным преемником Путина

«О него можно публично вытирать ноги»: Медведева назвали возможным преемником Путина

Теплая осенняя погода&nbsp;— мама с ребенком в парке

30-градусная жара в сентябре: синоптики рассказали о погоде в Украине в конце лета и начале осени

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер