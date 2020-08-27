В школьных столовых вводят новый режим питания: что изменится

Министерство здравоохранения разработало рекомендации по работе школьных столовых в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщил на брифинге в четверг министр здравоохранения Максим Степанов, в столовых изменят режим питания.

«Мы рекомендуем, что столовые, конечно, должны работать в школах, но с другим режимом питания. Во время работы столовых мы не рекомендуем применять условия „шведского стола“, это не может быть использовано во время эпидемии. Необходимо составить соответствующий график, какие классы когда находятся в столовой. За столом должно находиться не более четырех детей с расстоянием друг от друга не меньше хотя бы одного метра», — заявил министр Степанов.

Степанов отметил, что сотрудники столовой должны находиться на рабочих местах в перчатках и защитных масках.

Ранее врач-инфекционист дал рекомендации по снижению риска заражения ребенка коронавирусом в школе.

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