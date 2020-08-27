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Украина

"Курортная" атмосфера: корабли оккупантов напугали отдыхающих в Феодосии (эксклюзивное видео)

13:43 27 августа 2020
Военные корабли РФ в Феодосии

Российские военные корабли прошли в непосредственной близости от морского побережья курортной Феодосии в Крыму. О том, что Кремль превратил полуостров в настоящую военную базу, эксперты заявляли неоднократно. Это видео, переданное «ФАКТАМ» очевидцем, является очередным тому подтверждением.

Автор видео не скрывает своего отношения к россиянам и называет их оккупантами.

Отдыхающие с недоумением смотрят на проход военных кораблей возле побережья.

Стоит отметить, что в этом году туристический поток в аннексированный Крым увеличился. Причиной тому стало тотальное закрытие границ во всем мире из-за пандемии коронавируса. При этом, несмотря на заверения представителей оккупационных властей, количество туристов на полуострове не дотягивает до уровня, который был в 2013 году, перед захватом Крыма Россией.

В то же время из-за нехватки воды на полуострове исчезают озера и высыхают водохранилища.

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"Курортная" атмосфера: корабли оккупантов напугали отдыхающих в Феодосии (эксклюзивное видео)

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