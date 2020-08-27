КПВВ на админгранице с Крымом возобновят работу: названы новые условия пересечения

С субботы, 29 августа, возобновляют работу контрольные пункты въезда на административной границе с Крымом — они будут действовать в обычном режиме. Приостанавливается действие ограничений, ранее введенных распоряжением Кабмина.

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, внесены также изменения в порядок пересечения КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом.

Все, кто въезжают на подконтрольную правительству Украины территорию, должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19. Полис должен быть действителен в Украине.

Все граждане, прибывающие с временно оккупированных территорий, должны проходить самоизоляцию. Ее досрочное прекращение возможно при отрицательном результате ПЦР-тесте, проведенном на территории Украины.

Самоизоляцию не проходят дети до 12 лет и работники официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине.

Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики разблокировали движение через КПВВ «Новотроицкое».

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