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Украина

В Украину начали прибывать хасиды, но дальше аэропортов их не пускают (фото, видео)

14:42 27 августа 2020
Хасиды в аэропорту

В Украину, вопреки решению украиского и израильского правительств, начали прибывать хасиды, которые ежегодно совершают паломничество к могиле своего духовного лидера в Умани.

Несмотря на то, что украинские границы для иностранцев официально закроют только с 00:00 29 августа, из аэропортов новоприбывших не выпускают.

Те, в свою очередь, жалуются на нечеловеческие условия и отсутствие воды и питания.

В сети появляется все больше видео из аэропортов Одессы, Киева и Запорожья, на которых видно, что иностранцам приходится спать прямо на полу в ожидании, что им все-таки разрешат продолжить путешествие.

Напомним, мэр Умани проводил пикет у стен Офиса президента, требуя прямо запретить паломничество в его город в разгар пандемии коронавируса.

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