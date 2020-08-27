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Украина

Путин считает, что «вагнеровцев» в Беларусь заманили спецслужбы Украины и США

15:12 27 августа 2020
Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задержание в Минске боевиков из ЧВК Вагнера стало следствием совместной операции украинских и американских спецслужб.

«Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал Путин в эфире пропагандистского телеканала «Россия-24» .

По его словам, «вагнеровцев» якобы «втемную использовали» и вывезли в Беларусь «по поддельным документам».

Ранее сообщалось, что координатор захвата «вагнеровцев» рассказал подробности об операции.

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