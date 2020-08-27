"Кто-то уже начал злорадствовать": Кличко развеял слухи о ЧП с самым большим флагом Украины

Самый большой государственный флаг Украины, который подняли в центре Киева 22 августа, как и раньше, развивается над столицей. Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.

«Друзья! Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые „источники“. Его не заменили на новый», — написал Кличко.

Людям, которые волновались по поводу спущенного полотнища, столичный градоначальник объяснил, что для надлежащей эксплуатации на флагштоке должны регулярно проводиться регламентные работы. Специалисты должны проверять, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока.

После открытия мемориала впервые такие работы были проведены, поэтому флаг был приспущен.

Отметим, ряд СМИ, ссылаясь на работников коммунальных служб, сообщили, что в четверг, 27 августа, в Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он начал рваться. Причиной называли как сильный ветер, так и некачественную ткань на полотнище.

Напомним, в Киеве, накануне Дня Государственного Флага Украины мэр столицы Виталий Кличко поднял главный флаг страны. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

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