27.34 / 27.58 32.07 / 32.51
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Кто-то уже начал злорадствовать": Кличко развеял слухи о ЧП с самым большим флагом Украины

15:15 27 августа 2020
флаг

Самый большой государственный флаг Украины, который подняли в центре Киева 22 августа, как и раньше, развивается над столицей. Об этом в Facebook сообщил мэр Виталий Кличко.

«Друзья! Вижу, как взволновали немало интернет-пользователей фото спущенного большого, главного флага Украины. Кто-то смущен, а кто-то уже начал злорадствовать и манипулировать. Так вот, сенсации нет. Флаг не поврежден ветром, как писали некоторые „источники“. Его не заменили на новый», — написал Кличко.

Людям, которые волновались по поводу спущенного полотнища, столичный градоначальник объяснил, что для надлежащей эксплуатации на флагштоке должны регулярно проводиться регламентные работы. Специалисты должны проверять, в каком состоянии полотно флага и инженерное сооружение флагштока.

После открытия мемориала впервые такие работы были проведены, поэтому флаг был приспущен.

Отметим, ряд СМИ, ссылаясь на работников коммунальных служб, сообщили, что в четверг, 27 августа, в Киеве опустили самый большой флаг Украины из-за того, что он начал рваться. Причиной называли как сильный ветер, так и некачественную ткань на полотнище.

Напомним, в Киеве, накануне Дня Государственного Флага Украины мэр столицы Виталий Кличко поднял главный флаг страны. Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

95

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лионель Месси

Семимиллионный особняк и автопарк на 3 млн: что оставит Месси в Барселоне в случае ухода из клуба (фото)

Хасиды в аэропорту

В Украину начали прибывать хасиды, но дальше аэропортов их не пускают (фото, видео)

Брэд Питт и Николь Потуральски

Брэд Питт встречается с 27-летней немецкой моделью, и это серьезно (фото)

изнасиловал мальчика

Несколько раз ударил, а затем повалил на землю: под Одессой пастух изнасиловал 12-летнего мальчика

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер