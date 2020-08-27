Запад может легко «поставить Россию на колени», не применяя военную силу, — Владимир Василенко

Почти четверть века в Гааге действовал созданный ООН Международный трибунал по бывшей Югославии, осудивший десятки военных преступников. Он возник вскоре после начала вооруженных конфликтов на территории бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) — и на скамье подсудимых оказался даже президент страны Слободан Милошевич. Примерно в то же время на территории СССР, находившегося на грани развала, происходили события, в ходе которых совершались преступления против гражданского населения: Вильнюс, Тбилиси, Баку, Сумгаит, Фергана. Затем последовали Чечня, Приднестровье, Грузия, ныне — Украина. Причем в большинстве «постсоветских» случаев подобные злодеяния стали следствием войн, развязанных Россией. Многие из тех, кто совершал эти военные преступления, еще живы и даже неплохо себя чувствуют. Почему не был создан аналогичный трибунал по СССР и возможен ли он теперь? Что для этого нужно? Об этом «ФАКТАМ» рассказал судья Международного трибунала по Югославии, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол Владимир Василенко. В первой части интервью Василенко рассказал, как Маргарет Тетчер и Джордж Буш-старший уговаривали Украину не разваливать Советский Союз.

Закрывая глаза на военные преступления России, Запад поощряет ее агрессию против соседей

— Для создания подобного трибунала, имеющего мандат Совета Безопасности ООН, необходимо единогласие постоянных членов СБ, — рассказывает Владимир Василенко. — Но у Советского Союза в прошлом и у России в настоящее время как у постоянных членов Совета Безопасности ООН было и есть право вето. Поэтому вопрос о создании трибунала по СССР даже не поднимался. К тому же масштабы неправомерного применения силы военными во время подавления выступлений граждан в Советском Союзе были намного меньшими, чем в Югославии.

Трибунал для СФРЮ создали по инициативе Франции на основе Резолюции Совбеза ООН N827 от 25 мая 1993 года. Причиной стали кровавые события, сопровождавшие распад Югославии в начале 1990-х годов, в ходе которого внутренние столкновения переросли в несколько международных вооруженных конфликтов. Сербия воевала с Хорватией, с Боснией и Герцеговиной.

Международный трибунал по бывшей Югославии действовал с 1993-го по 2017 год

В ходе этих боевых действий, порожденных шовинистической политикой Сербии, поддержанной, кстати, в то время Россией, и были совершены эти ужасные военные преступления, преступления против человечности. А Россия сначала поощряла агрессивные действия сербского коммунистического руководства, а потом «умыла руки» и своих обещаний не выполнила. Вместо этого дала согласие на создание трибунала.

Если говорить о событиях в Чечне, Приднестровье, Грузии, то, несмотря на разный характер сопутствующих им обстоятельств, действия России в отношении Республики Ичкерия, Молдовы и Грузии были и остаются актами вооруженной агрессии. И тоже сопровождались военными преступлениями и преступлениями против человечности. К сожалению, западные государства практически закрыли глаза на эти злодеяния, что поощрило Россию к дальнейшим агрессивным действиям, в частности, к вооруженной агрессии против Украины, что продолжается до сих пор.

Слободан Милошевич на скамье подсудимых в Гаагском трибунале

— Когда-то Советский Союз был исключен из Лиги Наций за агрессию против Финляндии…

— Было такое в 1940 году.

— Возможен ли вариант исключения России из ООН или хотя бы из Совета Безопасности?

— Это невозможно, потому что вопросы членства в ООН решаются путем голосования и в Генеральной Ассамблее, и в Совете Безопасности ООН. А в Совбезе Россия имеет право вето. Если один из этих органов проголосует против исключения какого-то государства из Организации Объединенных Наций, решение не будет принято. В нынешних условиях даже позитивное решение Генассамблеи является проблематичным, поскольку для принятия необходимо набрать две трети голосов. Не думаю, что сейчас это реально сделать. Сегодня Россия имеет значительное влияние на многие государства-члены ООН, особенно на африканские, азиатские, латиноамериканские, страны СНГ. Поэтому попытки исключения РФ из ООН бесперспективны в свете нынешних правовых и политических реалий.

Россия имеет значительное влияние на многие государства-члены ООН, особенно на африканские, азиатские, латиноамериканские. На фото: саммит "Россия — Африка"

Показательным является факт принятия Генассамблеей ООН 27 марта 2014 года резолюции 68/268 «Территориальная целостность Украины» после аннексии Крыма Российской Федерацией. За резолюцию, призывающую все государства и организации не признавать какие-либо изменения статуса АР Крым и Севастополя, проголосовало всего 100 членов ООН. 11 были против, 58 воздержались и 24 делегации отсутствовали при голосовании. И это при том, что в резолюции подтверждалась территориальная целостность Украины «в пределах ее признанных на международном уровне границ» и содержался призыв «отказаться и воздерживаться от действий, направленных на частичное или полное нарушение национального единства и территориальной целостности Украины», но не было и намека на вооруженную агрессию РФ против нашей страны, аннексию Крыма и осуждение России как государства-агрессора.

Россия в своих действиях на международной арене предпочитает опираться на право силы, а не силу права. Злоупотребляя правом вето в СБ ООН, Россия может заблокировать любые решения, направленные на осуждение ее агрессивных действий и применение против нее предусмотренных Уставом ООН принудительных мер.

При таких обстоятельствах правовым основанием для применения санкций против Российской Федерации должны стать правовой обычай и статья 51 Устава ООН, которая предусматривает право государств на индивидуальную и коллективную самооборону от агрессии. Непосредственная жертва агрессии имеет право давать отпор государству-агрессору, применяя все имеющиеся в ее распоряжении средства, от вооруженной силы до полного прекращения любых отношений в любых сферах — дипломатической, экономической, культурной и т. д.

"Зеленые человечки" блокируют украинские военные части в Крыму

Такие же меры принуждения имеют право применять и другие государства-члены ООН, оказывая военную, политическую, экономическую, дипломатическую помощь государству-жертве агрессии. И для этого не нужны никакие решения Совбеза или Генассамблеи ООН.

Я всегда говорил и повторю сейчас, что ввиду разбойного поведения России, которое стало особо вызывающим и опасным в период вечного правления Владимира Путина, необходимо было давно организовать антипутинскую коалицию, подобно созданной после начала Второй мировой войны антигитлеровской коалиции.

«Представители западных демократий куплены Россией или завербованы ее спецслужбами»

— Почему она не создана до сих пор?

— Политическая воля лидеров западных демократий сегодня парализована, с одной стороны, надеждами на трансформацию авторитарного путинского режима, и с другой — страхом, порожденным возможностью вооруженного конфликта с Россией, — считает Владимир Василенко. — Эти надежды и страх — результат длительной и системной работы российских дипломатии, спецслужб и пропагандистской машины.

Кроме того, влиятельные западные монополии и корпорации связаны с выгодной для них эксплуатацией российских природных ресурсов. В свою очередь Россия импортирует на Запад не только природные ресурсы, но и коррупцию. Очень многие западные представители деловых и политических кругов, средства массовой информации куплены. Некоторые — завербованы российскими спецслужбами. Такие представители политикума являются активными адвокатами интересов России в мире. Они, в частности, используют как аргумент тезис о том, что нельзя допустить падения и распада России, ибо это приведет к распространению ядерного оружия и хаосу в международных отношениях. Отсюда и противодействие введению против России более эффективных санкций. (Такие же опасения неконтролируемого распространения ядерного оружия, напомним, западные лидеры западного мира испытывали во времена горбачевской «перестройки» и распада СССР. — Авт.)

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в 2017 году

На Западе продолжают закрывать глаза на тот факт, что в России с 2000 года, когда пришел к власти Путин, и по сей день идет процесс (который приближается к завершению) формирования авторитарного расистского режима нацистского толка. Этот режим функционирует за фасадом квазидемократических институтов, но опирается на вековые традиции и идеологемы российского империализма. Его экспансионистская природа исключает возможность реформирования и демократизации путинской России. Поэтому надежды на добровольное превращение этой страны в демократическое государство утопичны и неосуществимы.

Россия может создавать видимость своей готовности к вооруженной конфронтации с Западом, но никогда не развяжет широкомасштабной войны. Несмотря на то, что она регулярно играет «ядерными мышцами», ее потенциал по всем параметрам намного слабее западного. Запад же имеет возможность без применения вооруженной силы «поставить Россию на колени», принудив ее к отказу от противоправных, подрывных действий на международной арене, от авторитарных тенденций во внутренней политике, к прекращению агрессии против соседних государств и восстановлению нарушенного международного правопорядка. Для этого западные демократии имеют эффективные механизмы сдерживания агрессии и могучие невоенные рычаги — прежде всего в экономической сфере. Россия по сравнению с ними является экономическим карликом.

— Как убедить Запад в необходимости создания антипутинской коалиции?

— Сегодня Украина — в центре противостояния западной цивилизации и путинской недоимперии. Оказывая сопротивление и давая отпор российской агрессии, наша страна защищает не только себя, но также ценности и жизненно важные интересы западных демократий. Это дает Украине право ставить вопрос о трансформации отношений партнерства с дружественными ей государствами в антипутинскую коалицию. Ее создание — сверхзадача украинской дипломатии. Она должна работать с нашими западными партнерами систематически, постоянно, в режиме 24/7 и выдвигать подкрепленные фактами предложения.

Аргументов и оснований для этого более чем достаточно: длящаяся агрессия против Республики Молдова (военная оккупация Приднестровья), Ичкерии (завоевание и силовое удержание Чечни в составе РФ), Грузии (отторжение и оккупация частей грузинской территории — Южной Осетии и Абхазии), Украины (аннексия Крыма и временная оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей), варварские бомбардировки мирных объектов и гражданского населения в Сирии, террористическая и подрывная деятельность российских спецслужб и пропагандистской машины на территориях западных стран и т. д. Этот список можно легко продолжить.

Отсутствие адекватной реакции демократических государств на агрессивное поведение России поощряет ее к дальнейшим нарушениям и приближает мир к опасной черте, переход которой может привести к глобальной катастрофе. И чем раньше на Западе это поймут, тем лучше и для Запада, и для России. Только в таком случае можно надеяться на восстановление международного правопорядка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина и другие страны-партнеры Евросоюза присоединились к санкциям против России.

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