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Украина

Зеленский на Днепропетровщине посетил место гибели Кузьмы Скрябина (фото)

16:22 27 августа 2020
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область возложил цветы на место гибели украинского музыканта, бывшего лидера группы «Скрябин» Андрея Кузьменко.

«Во время рабочей поездки в Днепропетровскую президент Украины Владимир Зеленский посетил место, где пять лет назад в результате ДТП погиб известный певец, телеведущий и продюсер Андрей Кузьменко. Глава государства возложил цветы на месте аварии и почтил память музыканта», — говорится в сообщении Офиса президента.

Напомним, лидер группы «Скрябин» Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в результате столкновения его автомобиля с грузовиком возле села Лозоватка Криворожского района Днепропетровской области.

Недавно Зеленский присвоил погибшему Кузьме «Скрябину» звание Героя Украины.

ФАКТЫ" сообщали, что во Львове стартовали съемки фильма по книге Кузьмы Скрябина «Я, „Победа“ и Берлин». Повесть вышла в свет в 2006 году и рассказывает о приключениях самого Андрея Кузьменко (Скрябина), который в начале девяностых отправился вместе с другом Бардом в Берлин.

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