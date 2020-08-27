Горсовет "краснозонных" Черновцов разрешил открыть школы 1 сентября

Попав в «красную» карантинную зону, власти Черновцов не только не отказались ужесточать карантин, но и решили с 1 сентября открыть школы.

Решение приняли на сессии горсовета, передает «Укринформ».

Управлению образования поручили организовать учебный процесс в школах с 1 сентября, учитывая ограничения адаптивного карантина.

Кроме того, в городе с 27 августа возобновили работу детских садов. Прием детей в дошкольные учебные заведения будет осуществляться при наличии медицинской справки о состоянии здоровья и отсутствии инфекционных болезней.

Сообщается, что школы Черновцов будут работать по разным моделям и формам организации учебно-воспитательного процесса — очной форме обучения, дистанционной или смешанной с разделением классов на группы поочередно через день.

По словам руководителя департамента образования, тем родителям, которые не захотят вести детей в школу, а организовать для них заочное или дистанционное обучение, нужно обратиться с соответствующим заявлением в администрацию школы и им это позволят.

Кроме того, перерывы в школах будут больше, чем ранее, для обеспечения качественного проветривания классов.

Также руководство города рассмотрит возможность выделять специальные троллейбусы и автобусы, которые будут свозить исключительно учащихся и педагогических работников.



С 27 августа в Черновцах также возобновили работу общественного транспорта в режиме спецперевозок. Этому решению предшествовали длительные переговоры представителей органов местного самоуправления с полицией.

Напомним, ранее полиция заблокировала движение троллейбусов в Черновцах.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter