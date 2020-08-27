В Госпогранслужбе объяснили скандальную ситуацию с израильтянами, которая произошла в аэропортах Киева, Запорожья и Одессы, когда не всех людей пропускали пограничники.

По словам представителя Госпогранслубы Андрея Демченко, некоторые граждане Израиля, прибывшие в Украину, не могли объяснить цель своего приезда. Поэтому их не пропустили на украинскую территорию и они ожидали в аэропортах обратные рейсы, чтобы вернуться в свою страну.

«Пограничники не задерживают граждан Израиля в пунктах пропуска. Они действуют согласно украинскому законодательству, в котором четко прописан порядок пересечения границы иностранными гражданами. Это нормальная мировая практика, когда иностранцы, уезжая в любую страну, и в Украине также, должны, кроме необходимых документов, объяснить цель своего приезда. Если кто-то из иностранцев не может подтвердить цель своего приезда, то им тогда отказывают в пересечении украинской границы. Такие граждане возвращаются в свою страну обратными рейсами за счет авиакомпаний, при этом они на руки получают постановление, в котором четко указано, на основании чего их не пропустили», — цитируют слова Демченко «Буквы».



Демченко отметил, что те иностранцы, которые смогли подтвердить цель своего путешествия, прошли государственную границу.

Напомним, 26 августа Кабмин запретил въезд иностранцев с 29 августа по 28 сентября. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, приезд хасидов на традиционное паломничество на праздник Рош ха-Шана тоже будет существенно ограничен. Мэр Умани еще в июле проводил пикет у стен Офиса президента, требуя прямо запретить паломничество в город в разгар пандемии коронавируса.

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