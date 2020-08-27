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Украина

Водителям больше не удастся избежать штрафов за нарушение ПДД: что изменилось

20:11 27 августа 2020
автофиксация нарушений
Юлий МАКСИМЧУК, специально для «ФАКТОВ»

Недавно мы сообщали о проблемах, выявленных после запуска системы автоматической фиксации нарушений ПДД. Одна из них заключалась в том, что исполнительная служба не имела возможности принудительно взыскать с нарушителя штраф, если он в отведенные законом сроки не оплатил его добровольно. Так, в части третьей статьи 4 Закона Украины «Об исполнительном производстве» было предусмотрено использование только бумажных исполнительных документов, тогда как при автофиксации все процедуры производятся в цифровом формате.

Этим недочетом отечественные автомобилисты активно пользовались. Согласно данным МВД, из разосланных 398 тысяч 410 «писем счастья» было оплачено всего 210 тысяч.

В силовом ведомстве в срочном порядке зарегистрировали в парламенте законопроект, учитывающий необходимые изменения. Он был принят 15 июля. Закон, который ввел электронную форму исполнительного документа, вступил в силу с 1 августа.

«В исполнение закона Минюсту необходимо еще принять Порядок предъявления к исполнению исполнительных документов, выданных в форме электронного документа, прежде чем начнется принятие таких документов от патрульной полиции», — рассказал частный исполнитель Андрей Авторгов.

Уже в ближайшее время игнорировать уплату штрафов за нарушение ПДД будет себе дороже. Проще и экономнее побыстрее оплатить штраф. Ведь согласно действующему законодательству, если это сделать в 10-дневный срок, действует 50-процентная скидка. Если же штраф в принудительном порядке будет взыскивать исполнительная служба, то его размер автоматически возрастает в два раза.

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Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что надо делать, если вам прислали штраф за нарушение ПДД, которое вы не совершали.

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