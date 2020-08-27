Россия доставила боевикам на Донбасс 118 тонн загадочного "гуманитарного груза"
В четверг, 27 августа, колонна белых «КамАЗов» МЧС России доставила на Донбасс очередную партию так называемой «гуманитарной помощи».
Это уже 98-й по счету гуманитарный конвой, сообщили в российском МЧС.
По их информации, в Донецк и Луганск направлены 118 тонн грузов, среди которых медикаменты и предметы первой необходимости.
В связи с очередным несанкционированным пересечением украинской границы представителями РФ, Министерство иностранных дел Украины выразило протест российскому МИД.
Известно, что российские грузовики проехали через пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» и закрытые украинские пункты пропуска «Изварино» и «Успенка».
«Российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, предусмотренных законодательством Украины и нормами международного права, в том числе двусторонними международными договорами», — говорится в сообщении.
Украинские дипломаты направили МИД РФ ноту протеста с требованием неуклонно соблюдать свои международные обязательства, в том числе двусторонние договора, ранее согласованные модальности доставки гуманитарных грузов.
Напомним, десять дней назад Россия переправила на Донбасс модернизированное российское вооружение и беспилотники.38
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter