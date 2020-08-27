Институт нацпамяти выступил против создания Большого государственного герба Украины

Несмотря на то, что Верховная Рада приняла постановление об объявлении конкурса на лучший эскиз Большого государственного герба Украины, в Институте национальной памяти считают, что существующий Малый герб приемлем для всех украинцев и нет необходимости в разработке нового.

Об этом сказал руководитель ведомства Антон Дробович, передает «Укринформ».

По словам Дробовича, большие гербы обычно создают бывшие империи или страны, в которые входят несколько территорий с отдельной историей, геральдикой, для того, чтобы консолидировать в символическом плане эти территории.

«Для Украины это не нужно. Украинский тризуб — герб княжеского государства — воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве. Все его понимают, чувствуют. Он древний, и поэтому нет никакой необходимости в разработке нового. Уже много раз к этому вопросу возвращались, и нам кажется, что есть более насущные вопросы, которыми можно сейчас заниматься», — отметил историк.

Он также напомнил, что по Конституции, Малый Герб должен быть обязательной частью и Большого Герба.

Вместе с тем Дробович добавил, что есть законодательная власть, и Институт памяти, как исполнитель, присоединится к экспертизе и к разработке Большого государственного герба.

Ранее сообщалось, что Большой государственный герб Украины уже существует, его осталось только утвердить.

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