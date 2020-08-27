Отдельные входы, температурный скрининг и длинные переменки: как в Киеве будут работать школы

В столице новый учебный год начнется, как обычно, 1 сентября, но школам придется работать в измененных условиях. По словам и.о. первого заместителя городского головы Валентина Мондриевского, для этого разработаны правила и алгоритм действий.

— Школы готовы работать в новых реалиях, — отметил Валентин Мондриевский. - Каждое утро будет начинаться с температурного скрининга учителей и учеников, а также с пятиминутки здоровья. Киев первым утвердил регламент образовательного процесса и выделил 33,3 миллиона гривен на необходимые дезинфицирующие средства в школах. Учебный год начнется в понятном для общества режиме обучения, но также все готовы к любым изменениям в эпидситуации города. Ведь безопасность детей — самое главное.

По словам чиновника, разработано несколько сценариев организации образовательного процесса в столичных учебных заведениях, в том числе и проведения смешанной формы обучения (в помещениях школы и дистанционно — дома). Каждое заведение самостоятельно выбирает свою модель обучения и должно быть готово к вызовам пандемии. В школах также продуманы и изменены графики прихода детей в школу, открыты дополнительные входы, разработаны направления движения учеников и увеличено время перемен.

Ранее сообщалось о том, что в школьных столовых вводят новый режим питания.

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