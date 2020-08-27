Путин пообещал "дорешать" вопрос водоснабжения Крыма

Жителям оккупированного Крыма, которые уже сейчас получают питьевую воду по часам, президент РФ Владимир Путин, приехавший на полуостров для открытия участка трассы «Таврида» пообещал вопрос «дорешать», передает «КрымРеалии».

Отметим, 27 августа в Крыму Путин проехался за рулем «Ауруса» по новому участку трассы «Таврида».

Строительство четырехполосной автомобильной трассы «Таврида» (от Керчи до Севастополя) было начато в мае 2017 года. Для строительства трассы были изъяты тысячи земельных участков у крымчан. «Тавриду» называют «дорогой смерти» из-за частых ДТП.



Напомним, недавно президент РФ издал указ о запрете украинцам владеть землей в Крыму. В Украине расценили это как ускоренную колонизацию и военное преступление.

В интервью «ФАКТАМ» известный журналист и блогер Айдер Муждабаев заявил, что водный коллапс в Крыму, о котором заявляют оккупанты, является очередным мифом. По его словам, до оккупации вода из Северо-Крымского канала составляла всего 10% от потребляемой на полуострове, однако ситуация изменилась — именно на севере полуострова теперь размещена большая российская военная группировка, готовая к вторжению в Украину, — в Джанкойском, Армянском районах. Именно для военных баз, в первую очередь, и нужна днепровская вода. А население Крыма от нее не зависит.

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