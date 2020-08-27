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Украина

На горсовет Черновцов, решивший смягчить карантин, завели уголовное дело

23:17 27 августа 2020
Черновцы

В Черновцах правоохранители открыли уголовное производство против депутатов городского совета, которые приняли решение о частичной отмене карантинных ограничений на территории Черновцов.

Об этом сообщили областном управлении Нацполиции.

«Такое решение Черновицкого городского совета противоречит Конституции Украины и другим действующим нормативно-правовым актам», — говорится в заявлении правоохранителей.

Следователи начали расследование по признакам ч. 1 ст. 325 «нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» Уголовного кодекса.

Виновникам грозит штраф, ограничение свободы на срок до трех лет или полгода тюрьмы.

В полиции полагают, что действия депутатов городского совета могут вызвать распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв.

Правоохранители напомнили, что карантин устанавливается и отменяется Кабинетом Министров Украины. Кроме того, уровень эпидемической опасности на той или иной территории определяет Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайной ситуации (ЧС), которая установила «красный» показатель на территории Черновцов, Заставнивского и Кицманского районов области.

В Нацполиции подчеркнули, что на территории Черновцов продолжают действовать карантинные ограничения, определенные постановлением Кабмина.

Напомним, 20 августа Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС изменила разделение Украины на зоны в соответствии с эпидситуации. Новые правила в городе должны были заработать с 24 августа. Черновицкий городской совет отказался приостанавливать работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов, несмотря на попадание города в «красную» зону карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 27 августа, в Украине подтверждены 112 059 случаев COVID-19, из них 2403 летальных, 54 217 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1974 новых случаев заражения.

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