Украина присоединилась к Декларации ЕС относительно выборов в Беларуси

Украина присоединилась к Декларации Европейского Союза «Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента», которая признает, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам.

Об этом сообщили 27 августа в Министерстве иностранных дел нашей страны, передает Интерфакс-Украина.

«В контексте присоединения Украины к заявлениям ЕС по ситуации в Беларуси сообщаем, что 11 августа была обнародована Декларация ЕС, открыта для присоединения третьих стран „Беларусь: Декларация высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента“. Украина присоединилась к указанной Декларации», — сообщили в министерстве.

В заявлении МИД указывается, что в тексте документа подчеркивается применение властями соседней страны непропорционального и неприемлемого насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб, и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, усилилось подавление свобод собраний, СМИ и выражения.

«Мы призываем власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных. Кроме того, заслуживающие доверия сведения национальных наблюдателей указывают на то, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ», — говорится в документе.

Евросоюз также призвал политическое руководство Беларуси начать подлинный и всеобъемлющий диалог с широкими слоями общества, чтобы избежать дальнейшего насилия.

Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не признав результаты выборов в Беларуси, Европейский союз намерен применить санкции к ряду топ-чиновников этой страны, которые ответственны за подсчета голосов во время избирательного процесса, а также применения насилия против участников мирных протестов. Также будет изучена возможность включения в санкционный список Александра Лукашенко. При этом санкции будут «точечными» и не направленными против широких масс населения.

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