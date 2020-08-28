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Украина

Зеленский прокомментировал стрельбу под Харьковом, вспомнив "лихие 90-е"

0:51 28 августа 2020
Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал инцидент со стрельбой под Харьковом, поблагодарив правоохранителей за быстрый результат с задержанием подозреваемых.

Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

В частности, глава государства отметил, что такая эффективность должна стать нормой.

«Общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть закон. А гражданин — получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений», — сказал он.

По словам Зеленского, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, «расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой».

Украинский лидер посетовал, что граждане страны десятилетиями слышат лозунг «Закон — один для всех», но он продолжает оставаться «пустым обещанием».

«Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к „лихим 90-м“ с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные — получать реальное наказание», — посетовал президент.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вечером 27 августа в Харьковской области вблизи Люботина неизвестные расстреляли микроавтобус вблизи Люботина. В результате нападения на микроавтобус пострадали четыре человека. В МВД считают, что стрельба в Харьковской области является конфликтом между сторонниками двух политических сил.

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