На сутки раньше: Украина закрыла границы для иностранцев

Кабмин решил закрыть границы для иностранцев с 00:00 часов 28 августа — на сутки до анонсированной ранее даты.

Об этом написал в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Только что состоялось внеочередное заседание Кабинета министров Украины. Правительство приняло решение запретить въезд иностранцев в Украину в 00.00 28 августа», — указал он.

Главной целью таких ограничений, называют «предотвращение распространения на территории Украины второй волны СОVID-19».

Отмечается, что запрет на въезд будет действовать до полуночи 28 сентября.

При этом правительство расширило список иностранцев, для которых сделают исключение на въезд.

Так, въезжать в Украину смогут те, кто:

являются родственниками первой линии;

имеют разрешение на работу в Украине;

направляются территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

прибывающих в Украину с целью обучения;

проходят военную службу на территории Украины;

постоянно или временно проживающих на территории Украины;

признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;

являются лицами, прибывающих в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;

являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;

являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО «Партнерство ради мира», которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны Украины;

являются деятелями культуры, прибывающие по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, сопровождают каждого из них;

прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;

являются техническими специалистами, прибывающих в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Кроме того, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через государственную границу.

Также в Украину смогут въехать граждане соседней Беларуси.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро четверга, 27 августа, в Украине официально подтверждены 112 059 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1974 — выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 2403 человека, а 54 217 пациентов полностью побороли болезнь. В связи с распространением коронавируса в Украине установили новые зоны адаптивного карантина, которые начнут действовать с 31 августа.

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