Украина пригласила США присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биґеном и предложил Белому дому присоединиться к платформе по деоккупации захваченного Россией полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«Отдельно была рассмотрена ситуация на временно оккупированных Россией территориях востока Украины и Крыма. Дмитрий Кулеба рассказал собеседнику о процессе создания Крымской платформы для консолидации международных усилий по деоккупации украинского полуострова и призвал США поддержать инициативу и рассмотреть возможность присоединения к ней», — говорится в сообщении.

Раньше в чем-то сходное предложение прозвучало из уст вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который считает целесообразным привлечь Великобританию и США как подписантов Будапештского меморандума к переговорному процессу по оккупированным территориям.

В то же время первой страной, которой глава украинского МИДа предложил быть одним из лидеров международной платформы по деоккупации Крыма, стала Польша — предложение прозвучало на его встрече с тогда главой Яцеком Чапутовичем.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба утверждал, что в его ведомстве уже готово предложение к президенту Владимиру Зеленскому по созданию международной платформы для переговоров по деоккупации Крыма. При этом он настаивал на том, что вопрос деоккупации Крыма нужно рассматривать отдельно от «минских переговоров» по Донбассу. Кроме того, было отмечено, что Россия не может принимать участие в работе международной площадки по вопросу деоккупации Крыма

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина не отступает от позиции возвращения под свой контроль оккупированных территорий, в том числе аннексированного Крыма. В то же время глава государства отметил сложность переговорного процесса по деоккупации аннексированного Россией Крыма в рамках «нормандской четверки», посетовав, что другой, «крепкой платформы», для поднятия данного вопроса до сих пор нет.

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