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Украина

Комфортное тепло и немного дождей: синоптики уточнили прогноз погоды на конец рабочей недели

7:16 28 августа 2020
лето

В последние дни уходящей недели на большей части Украины будет солнечная и сухая погода. Кратковременные дожди пройдут только на севере и северо-востоке.

По прогнозу Укргидрометцентра, в пятницу, 28 августа, дождить будет в Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

В Киеве столбики термометров пойдут вверх и покажут до +24 градусов. На черноморском побережье Одесской, Херсонской областей температура снизится до +27−29 градусов, а в Николаевской области ожидается до +28 градусов выше нуля.

В предстоящие выходные на всей территории Украины будет сухая и солнечная и жаркая погода. В субботу, 29 августа, температура на большей части страны будет +27- + 29 градусов, на юге — +30.

Воздух прогреется в воскресенье, 30 августа, до +29-+32 градусов.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет не очень дождливым. В первой половине месяца днем будет +25-+27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до +16 — +24 выше нуля. По ночам ожидается плюс 8−17.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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