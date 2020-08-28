Украина поставила на паузу все контакты с Беларусью: сделано важное заявление

После того, как Украина поддержала Декларацию Европейского Союза, которая признала, что выборы в Беларуси не были свободными и не отвечали международным стандартам, Киев поставил на паузу все контакты с Минском.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что таким образом Украина выразила свою позицию относительно действий, предпринятых властями Беларуси.

«У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу. Я могу официально вам об этом заявить. Мы следим за развитием ситуации. И только когда мы убедимся в том, что эти контакты не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины, эти контакты будут восстановлены», — сказал Кулеба.

По словам министра, контактов между президентами Украины и Беларуси нет и они не запланированы. Последний раз главы государств общались после выборов в Беларуси.

Напомним, Европейский союз намерен применить санкции к ряду топ-чиновников Беларуси, которые ответственны за подсчет голосов на выборах президента и применение насилия против участников мирных протестов. Не исключено, что в санкционный список могут внести и Александра Лукашенко.

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