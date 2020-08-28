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Украина

Финляндия запретила въезд украинским заробитчанам

8:29 28 августа 2020
ягоды

Из-за роста заболевших коронавирусом в Украине, Финляндия решила отказаться от украинских заробитчан, которые планировали ехать собирать ягоды.

Украинцев не будут пускать на территорию страны уже с 28 августа. Ограничения останутся в силе до 18 сентября, передает Yle. Решение принял Государственный совет Финляндии.

Постановление касается всех гражданах стран, не являющихся членами ЕС и имеющих плохую эпидемиологическую ситуацию с COVID-19.

На сбор урожая в Финляндию могут ехать жители Грузии, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая и Южной Кореи.

Напомним, в апреле этого года, после закрытия границ на карантин, по просьбе финских фермеров был организован специальный авиарейс из Украины, который перевез украинских рабочих для сбора клубники в Финляндии.

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