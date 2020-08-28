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Украина

Кулеба оценил возможность переноса переговоров ТКГ из Минска

8:56 28 августа 2020
Президент-отель в Минске

Украина не только поставила на паузу все контакты с Беларусью, но и переговорную площадку по Донбассу готова перенести, при необходимости. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что потребности ездить в Минск, особенно в период пандемии коронавируса, нет.

«От Минска в этом процессе — только название, потребности ездить туда нет. Но мы будем следить за развитием ситуации в Беларуси и при необходимости готовы принять соответствующее решение», — сказал он.

Ранее похожую точку зрения высказал в эфире и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. По его словам, при этом, смену переговорной площадки следует согласовывать с другими участниками переговоров. Позже первый президент поменял свою позицию относительно переноса переговоров из Минска.

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