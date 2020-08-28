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Украина

Коронавирус за сутки унес жизни 48 украинцев

9:18 28 августа 2020
в больнице

В Украине за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 48 человек. Днем ранее было зафиксировано 49 смертей. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2451 смерть от COVID-19.

Данные приведены на сайте СНБО.

Число инфицированных за минувшие сутки — 2438.

Лидируют по количеству заболевших за сутки Львовская (215), Харьковская (242), Тернопольская (233), Одесская (214) области и Киев (251).

На утро 28 августа в Украине подтверждены 114 497 случаев COVID-19, 55 083 пациента выздоровели.

Напомним, с 31 августа в Украине вводится новое эпидемическое зонирование.

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