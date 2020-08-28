27.35 / 27.62 32.01 / 32.59
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Эксперт объяснил, как оккупанты довели Крым до техногенного коллапса

9:40 28 августа 2020
Порыв

Оккупанты довели водопроводную инфраструктуру Крыма до техногенного коллапса. При этом Путин обещает «дорешать» вопрос водоснабжения аннексированного полуострова.

Как пишет в колонке на сайте «Информационное сопротивление» военно-политический обозреватель Александр Коваленко, c 2014 года оккупанты не осваивали новые источники водоснабжения, но и не ремонтировали существующую водопроводную инфраструктуру.

«В результате оккупированный Крым, а точнее его водопроводная сеть, сейчас находится в положении техногенного коллапса. И порою, в населенных пунктах нет воды не потому, что ее нет, а потому в километре от этого населенного пункта случился очередной прорыв водопровода или на станции произошло очередное ЧП», — утверждает Коваленко.

По его словам, средства, выделявшиеся для освоения альтернативных источников водоснабжения в Крыму, осваивались ставленниками оккупационной власти не по назначению.

«Даже российские военные, которые размещены на полуострове чрезмерным контингентом, оказались в несколько осадном положении. Ведь их военные базы, потребляющие колоссальные водные ресурсы, причем зачастую бездумно и нерационально, с нарушением экологических норм, стали паразитами полуострова, истощающими его ресурсы», — отмечает Коваленко

Ранее сообщалось, что оккупационные власти ограничили подачу питьевой воды в Крыму.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лионель Месси

«Барселона» определилась с заменой Месси, — СМИ

Александр Усик

Названа окончательная дата боя Усик – Чисора

Порыв

Эксперт объяснил, как оккупанты довели Крым до техногенного коллапса

Успение Богородицы

Успение Богородицы: как отмечают большой праздник

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер