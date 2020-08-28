Эксперт объяснил, как оккупанты довели Крым до техногенного коллапса

Оккупанты довели водопроводную инфраструктуру Крыма до техногенного коллапса. При этом Путин обещает «дорешать» вопрос водоснабжения аннексированного полуострова.

Как пишет в колонке на сайте «Информационное сопротивление» военно-политический обозреватель Александр Коваленко, c 2014 года оккупанты не осваивали новые источники водоснабжения, но и не ремонтировали существующую водопроводную инфраструктуру.

«В результате оккупированный Крым, а точнее его водопроводная сеть, сейчас находится в положении техногенного коллапса. И порою, в населенных пунктах нет воды не потому, что ее нет, а потому в километре от этого населенного пункта случился очередной прорыв водопровода или на станции произошло очередное ЧП», — утверждает Коваленко.

По его словам, средства, выделявшиеся для освоения альтернативных источников водоснабжения в Крыму, осваивались ставленниками оккупационной власти не по назначению.

«Даже российские военные, которые размещены на полуострове чрезмерным контингентом, оказались в несколько осадном положении. Ведь их военные базы, потребляющие колоссальные водные ресурсы, причем зачастую бездумно и нерационально, с нарушением экологических норм, стали паразитами полуострова, истощающими его ресурсы», — отмечает Коваленко

Ранее сообщалось, что оккупационные власти ограничили подачу питьевой воды в Крыму.

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