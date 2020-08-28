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Украина

Разведка сообщила о потерях оккупантов за время перемирия на Донбассе

9:46 28 августа 2020
машина

За месяц полного прекращения огня на Донбассе оккупационные российские войска понесли потери — 21 боевик умер и 29 получили ранения.

Данные украинской разведки опубликованы на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Все потери небоевые. Среди них подрывы на собственных взрывчатых устройствах, самоубийства, передозировка наркотиками и алкоголем. Также продолжают иметь место неуставные взаимоотношения, ДТП и самовольное оставление места службы.

По информации ГУР, морально психологическое состояние в подразделениях боевиков крайне низкое. К тому же, 1АК и 2АК не доукомплектованы личным составом. Проблему оккупанты хотят решить, привлекая на «контракт» местное население, которое не спешит писать заявления в так называемую «армию».

В ГУР также сообщили, что оккупационные власти «ДНР» и «ЛНР» решили провести осенний призыв на срочную службу и набрать десять тысяч новобранцев.

Новость не получила поддержки у мирных жителей оккупированного Донбасса, несмотря на то, что «власть» обещает, что новобранцы будут служить только в пунктах постоянной дислокации и заниматься охраной объектов, несением караульной службы и выполнением хозяйственных работ.

Напомним, в четверг, 27 августа, на оккупированный Донбасс прибыл очередной так называемый «гумконвой». А десять дней назад Россия переправила боевикам модернизированное российское вооружение и беспилотники.

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