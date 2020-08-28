Кулеба ответил на заявление Путина о том, что появление «вагнеровцев» в Беларуси — спецоперация Украины и США

Россия, утверждая, что «вагнеровцы» появились в Беларуси в результате спецоперации Украины и США, пытается переложить с себя ответственность за вмешательство во внутренние дела соседнего государства.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга опроверг заявление Путина о совместной спецоперации Украины и США.

«Поскольку параллельно РФ активно коммуницирует о том, что она присылает своих специалистов в Беларусь, о том, что они готовы отправлять каких-то правоохранителей в Беларусь, то, безусловно, что президенту России надо как-то сбалансировать это свое неприличное поведение относительно Беларуси и показать, что не он один пытается вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но хочу еще раз вас заверить, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела соседней Беларуси», — заявил глава МИД.

Ранее сообщалось, что стали известны резонансные детали о спецоперации по захвату «вагнеровцев».

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