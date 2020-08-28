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Украина

«Русский народ – наши друзья»: Тищенко заговорил о «добром соседстве» с РФ

12:02 28 августа 2020
Журналистка и Тищенко

Скандально известный народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что россияне «наши друзья», а оккупированные Донбасс и Крым нельзя возвращать силой, так как это будет «братоубийственная война».

По мнению депутата, некие политики «без боя отдали наш Донбасс» и должны понести за это наказание. Нардеп уточнил, что на востоке Украины идет не гражданская война, а война за независимость.

По мнению Тищенко, на Донбассе нужно провести демократические местные выборы и «забрать нашу украинскую границу». Сроки депутат не уточнил.

«Мы должны жить в добром соседстве. Русский народ — наши друзья. Но руководители, которые тянут в бездну, в разрыв, — к ним очень много вопросов и претензий», — сказал «слуга народа».

Интервью Тищенко дал YouTube-каналу «Ходят слухи». Момент об отношении к РФ с 37 минуты.


Напомним, во время строгого карантина в Украине ресторан Тищенко «Велюр» в центре Киева оказался замешанным в скандале. Несмотря на это, в июне партия «Слуга народа» назначила Тищенко главой парторганизации в Киеве.

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