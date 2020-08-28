Боевики дистанционно минируют позиции ВСУ на Донбассе: видеодоказательство попало в сеть

Несмотря на введенный режим тишины на Донбассе, российские оккупанты продолжают провокации. Боевики используют переносные комплекты минирования и с их помощью забрасывает на позиции украинских военных запрещенные мины.

Видео действий оккупантов опубликовано в соцсети на странице 24-й отдельной механизированной штурмовой бригады имени короля Данила.

На ролике видно, как российский наемник среди бела дня устанавливает один из таких комплектов напротив позиций 24-й ОМБр на Светлодарской дуге.

С помощью таких установок противник неоднократно забрасывал на позиции ВСУ противопехотные осколочные мины натяжного действия ПОМ-2, которые обнаруживали украинские военные.

В результате взрыва такой мины несколько дней назад в зоне ООС получили осколочные ранения морпехи.

Напомним, украинская разведка сообщила, что с начала перемирия на Донбассе боевые и небоевые потери оккупантов составили 50 человек, среди них и подрывы на собственных взрывных устройствах.

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