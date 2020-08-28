В Минздраве рассказали, сколько масок в день нужно ребенку в школе

Ученик средней образовательной школы может обойтись в день всего одной маской — этого достаточно при учебе во время пандемии коронавируса.

Как заявил в ходе брифинга в пятницу, 28 августа, министр здравоохранения Максим Степанов, учащимся не требуется надевать защитные маски во время проведения занятий.

«Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день. Потому что он не всегда в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене — одеть снова. Кроме того, сейчас есть много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой, эту маску нужно постирать и погладить», — сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в школах Киева в связи с пандемией коронавируса вводят длинные перемены.

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