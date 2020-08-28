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Украина

Синоптик рассказала, какой будет погода в последние выходные лета

12:37 28 августа 2020
лето

В последние выходные уходящего лета в Украине будет солнечно и тепло.

«29−30 августа повсеместно в Украине ожидается сухая погода, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В течение субботы, 29 августа, температура воздуха будет в пределах + 25 — + 30 градусов, в Черниговской и Сумской областях — + 23 — + 26 градусов.

В воскресенье, по прогнозу Диденко, в Украину придет настоящая жара: + 29- + 33 градуса.

В Киеве субботу и воскресенье будут солнечными. 29 августа в столице потеплеет до +27 градусов, а в воскресенье вернется летняя жара — +30 градусов.

«Погода будет замечательной для гуляния, загорания, купания, сидения на траве, дружеских разговоров и созерцания, как лето пакует чемоданы», — пишет Диденко.

Синоптик предупредила, что в субботу-воскресенье ожидают активизацию магнитного поля Земли, то есть, магнитные бури.

Напомним, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет не очень дождливым. В первой половине месяца днем будет +25-+27 градусов тепла, а во второй половине похолодает до +16 — +24 выше нуля. По ночам ожидается плюс 8−17.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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