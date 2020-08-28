Могут ли в Украине снова ввести жесткий карантин: Шмыгаль дал ответ

Правительство Украины не рассматривает повторное введение жесткого карантина для борьбы с пандемией коронавируса. Всплески заболевания будут локализироваться.

В ходе онлайн-встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации глава Кабмина Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности в стране. Так, будет разрабатываться долгосрочная стратегия развития Украины до 2030 года. Предстоит выполнение программы стимулирования экономики.

«По словам премьер-министра, правительство не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, а вместо этого будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине вновь продлили и ввели новые запреты на работу ряда заведений.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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