Черкасскую ОГА возглавил Сергей Сергийчук: что о нем известно

В пятницу, 28 августа, в ходе рабочей поездки на Черкасчину президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Черкасской ОГА Сергея Сергийчука. Перед этим был назначен новый глава Кировоградщины.

Как сообщает Офис президента, служебное удостоверение новому руководителю области Зеленский вручил на встрече с представителями бизнеса региона.

«Мы меняем главу областной государственной администрации Черкасской области. Главная причина всегда такая, что хочется видеть результат. Хочется видеть что-то лучше, чем есть», — подчеркнул президент.

Сергей Сергийчук поблагодарил за доверие и рассказал о ближайших планах.

«Буду развивать область, чтобы жизнь черкасцев была лучше. Это и привлечение инвестиций, и создание новых рабочих мест. Это обеспечение экономической и медицинской безопасности, улучшение качества образования. Это и «Большое строительство», — сказал Сергийчук.

Как сообщает издание «Прочерк», Сергей Сергийчук родился в 1970 году в Киеве. С 1994 года работал в СБУ. В 2007—2009 годах исполнял обязанности председателя Днепровской райгосадминистрации Киева, затем вновь работал в СБУ. Является советником министра по делам ветеранов. Вместе с женой имеет в Киеве две квартиры, а в Киевской области — дом и шесть земельных участков.

Ранее сообщалось, что Зеленский объяснил, почему заменил командующего Силами специальных операций ВСУ.

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