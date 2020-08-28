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"Это политическое решение": мэр Ивано-Франковска, попавшего в красную зону, выдвинул требования к Кабмину и Зеленскому

15:39 28 августа 2020
марцинкив

После очередного пересмотра карантинных зон Ивано-Франковск попал на «красную» территорию, где с 31 августа должен быть введен особо строгий эпидрежим. Мэр города Руслан Марцинкив называет решение необдуманным, политическим и призывает его отменить.

«Включение Ивано-Франковска в красную зону карантина — это политическое решение…, субъективное и необоснованное… Идет политический шантаж запада Украины», — считает городской голова.

По словам мэра, в число больных коронавирусом необоснованно включили всех пациентов с пневмонией, что и испортило статистику.

В красной зоне, а следовательно и в Ивано-Франковске, с 1 сентября не смогут открыться школы, колледжи, вузы. Решено, что общественный транспорт в городе с 31 августа будет работать в режиме спецрейсов: пассажиры должны будут обосновать необходимость поездки.

В городе учли опыт Черновцов, где депутаты по собственной инициативе смягчили карантин и стали фигурантами уголовного дела. Марцинкив обещает, что город не будет игнорировать распоряжение центральной власти, но жители должны выйти на мирный протест и заявить о своей позиции.

Население Ивано-Франковска поддержало идею об акции протеста, чтобы не дать закрыть город на жесткий карантин:

Напомним, ранее Тернополь и Луцк, попав в красную карантинную зону, отказались запрещать работу заведений культуры, общепита, ТРЦ и пассажирского транспорта.

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