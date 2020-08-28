Тунис закрыл границу для украинских туристов

Тунис внес Украину в красную зону по распространению коронавируса и закрыл границы для украинских туристов. Когда наши соотечественники снова смогут попасть на курорты Северной Африки и к тунисским историческим достопримечательностям, пока не известно.

О новых правилах для украинских путешественников сообщила Госпогранслужба.

В первый раз Тунис закрыл границы 2 марта, когда в стране объявился первый заразившийся коронавирусом. 27 июня было решено помочь туристической отрасли и разрешить въезд иностранцев. Ввиду роста заболеваемости (+117 больных за последние сутки) и достаточного большого количества привозных случаев COVID-19 Тунис решил вернуться к практике ограничения въезда из регионов с неблагополучной эпидобстановкой.

После закрытия Туниса для украинцев остались доступны 45 стран. Недавно в список разрешенных к посещению добавились Судан, Сьерра-Леоне, Руанда и Казахстан.

Напомним, с 28 августа въезд украинцам запретила Финляндия. Это касается в том числе и сезонных работников.



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