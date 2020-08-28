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Украина

Родные бойцов, погибших под Иловайском и Дебальцево, устроили акцию протеста у посольства России и офиса Зеленского

16:43 28 августа 2020
акция

В Киеве к посольству России пришли жены и матери воинов, погибших вследствие российской агрессии на востоке Украины. Около двух сотен женщин принесли портреты погибших мужей и сыновей, вещи родных, все еще хранящие следы крови, а также связки подсолнухов — символ Иловайской трагедии. Цветы и окровавленные кроссовки были оставлены у ограды посольства.

Позже акция «Время не лечит» продолжилась возле Офиса президента. Как сообщает Объединение жен и матерей бойцов-участников АТО, организаторы митинга хотели напомнить главе государства, что необходимо довести до конца расследование трагедии Иловайска и Дебальцево.

акция

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести. Офис генерального прокурора уже обнародовал результаты расследования. Единственной причиной Иловайской трагедии названа военная агрессия со стороны России.

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