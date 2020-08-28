В Киеве никто не хочет обсуждать тему крымских политузников, — митрополит Климент

Нынешнее руководство Украины не хочет обсуждать тему освобождения крымских политических узников из российских тюрем и СИЗО. Вопрос фактически «похоронили». Такое мнение высказал митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент.

«Когда я нахожусь в Киеве и общаясь с властью, задаю вопросы про наших пленных, политузников, эту тему сразу закрывают и на эту тему никто не хочет говорить. Начинают говорить, что это секретные материалы… Но это не засекреченные материалы, это похороненная тема», — цитирует митрополита Климента Крым. Реалии.

Особенно митрополит обеспокоен судьбой крымчан Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Суд оккупантов приговорил украинцев к 14 годам тюрьмы. Дудка и Бессарабов стали частью большого сфабрикованного дела об «украинских диверсантах» в Крыму. Также волнует Климента судьба Олега Приходько из города Саки, который из-за проукраинских взглядов был схвачен ФСБ и обвинен в подготовке теракта.

«Про них вообще никто не говорит. Они должны били быть включены в список на обмен в первую волну, но их не включили», — отметил Климент.

Кроме того, митрополит опасается репрессий России против представителей Православной церкви Украины в Крыму. Происходящее напоминает Клименту период 1920—1930 годов, когда советская власть уничтожала церковь.

Напомним, ранее резидент Владимир Зеленский упоминал, что согласно информации украинской стороны, более 20 крымских татар незаконно удерживаются в российских тюрьмах и СИЗО.

Фото crimeansolidarity/Facebook

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