1 сентября первый урок в украинских школах будет посвящен коронавирусу, — Минобразования

В Минобразования выбрали тему для первого урока в школах в новом учебном году. Традиционно первое занятие 1 сентября учителя посвящали Украине, родному краю или проводили так называемый «урок мира». 2020 год и пандемия внесли свои коррективы, а потому школьникам будут рассказывать о коронавирусе.

Министерство подготовило разные планы уроков для младшей, средней и старшей школы. Учителям 1−4 классов рекомендуется провести для детей игру, объясняющую важность гигиены и соблюдения дистанции. Для более старших учеников советуют организовать викторину и вместе развенчать популярные мифы о коронавирусе.

Напомним, в школах 1 сентября не будет «линеек» и массовых празднований. В учебных заведениях вводится масочный режим и ограничивается перемещение учеников между классами.

Врач-инфекционист Владимир Курпита посоветовал родителям, как снизить риск инфицирования ребенка в школе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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