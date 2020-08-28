27.37 / 27.60 32.20 / 32.68
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

1 сентября первый урок в украинских школах будет посвящен коронавирусу, — Минобразования

17:59 28 августа 2020
школа

В Минобразования выбрали тему для первого урока в школах в новом учебном году. Традиционно первое занятие 1 сентября учителя посвящали Украине, родному краю или проводили так называемый «урок мира». 2020 год и пандемия внесли свои коррективы, а потому школьникам будут рассказывать о коронавирусе.

Министерство подготовило разные планы уроков для младшей, средней и старшей школы. Учителям 1−4 классов рекомендуется провести для детей игру, объясняющую важность гигиены и соблюдения дистанции. Для более старших учеников советуют организовать викторину и вместе развенчать популярные мифы о коронавирусе.

Напомним, в школах 1 сентября не будет «линеек» и массовых празднований. В учебных заведениях вводится масочный режим и ограничивается перемещение учеников между классами.

Врач-инфекционист Владимир Курпита посоветовал родителям, как снизить риск инфицирования ребенка в школе.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

12

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пострадавшие курсантки

Курсантки, выжившие в жуткой аварии после наезда пьяного майора, мечтают стать врачами (фото)

Елизавета II

Елизавета II покидает престол? Три признака, что королева не будет править до конца жизни

деньги&nbsp;— субсидия&nbsp;— оплата коммуналки

Доходы малообеспеченных украинцев будут считать по-новому: кто может лишиться субсидии

Александр Усик

Названа окончательная дата боя Усик – Чисора

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер