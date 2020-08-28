27.37 / 27.60 32.20 / 32.68
Киев: +19
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Мой кот не рад фейковым аккаунтам": Елена Зеленская пожаловалась на поддельные страницы в соцсетях

19:47 28 августа 2020
зеленская

Супруга президента Украины Елена Зеленская возмущается, что в соцсетях появились фейковые аккаунты, ведущиеся якобы от имени первой леди. Зеленская просит обратить внимание, что у нее есть только два официальных профиля — восстановленный профиль в Facebook и страница в Instagram. А все остальное — включая Telegram-каналы или каналы в YouTube — это творчество неизвестных лиц.

«Это — мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты… В последнее время уже несколько раз встречала якобы „мои“ сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул», — заявила Зеленская.

зеленская

Напомним, ранее администрация Facebook сообщила, что удалила десятки страниц, связанных с Украиной. На страницах публиковался в основном политический контент. В 2019 году по похожим причинам пришлось удалить 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, ориентированных на Украину.

Фото president.gov.ua

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пострадавшие курсантки

Курсантки, выжившие в жуткой аварии после наезда пьяного майора, мечтают стать врачами (фото)

монета Владимира Крестителя

Сенсационная находка: на Житомирщине обнаружен клад монет князя Владимира Крестителя (фото)

Александр Усик

Названа окончательная дата боя Усик – Чисора

Успение Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы 2020: красивые открытки и поздравления с праздником

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер