Супруга президента Украины Елена Зеленская возмущается, что в соцсетях появились фейковые аккаунты, ведущиеся якобы от имени первой леди. Зеленская просит обратить внимание, что у нее есть только два официальных профиля — восстановленный профиль в Facebook и страница в Instagram. А все остальное — включая Telegram-каналы или каналы в YouTube — это творчество неизвестных лиц.

«Это — мой кот. И он, как и я, не рад, что в сети появляются фейковые аккаунты… В последнее время уже несколько раз встречала якобы „мои“ сообщения или комментарии в соцсетях и Telegram-каналах. Понимаю, что не могу на это влиять: они будут появляться, независимо от моего желания или согласия. Но очень не хочу, чтобы один из таких фейков кого-то обидел или обманул», — заявила Зеленская.

Напомним, ранее администрация Facebook сообщила, что удалила десятки страниц, связанных с Украиной. На страницах публиковался в основном политический контент. В 2019 году по похожим причинам пришлось удалить 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, ориентированных на Украину.

Фото president.gov.ua

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