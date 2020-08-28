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Украина

Неожиданный поворот: суд в Киевской области признал легитимность суда в оккупированном Севастополе

20:36 28 августа 2020
суд

Пока Украина вводит санкции против России за аннексию Крыма, отдельные органы власти косвенно подтверждают легитимность оккупантских структур на полуострове. Так, суд в Фастове Киевской области неожиданно решил провести сеанс видеосвязи с оккупированным Крымом, а конкретно с Гагаринским «судом» в Севастополе. Подобные действия могут означать признание крымской «судебной системы» украинской инстанцией.

Постановление о видеоконференции с Севастополем подписала председатель Фастовского горрайонного суда Любовь Буймова. Фотокопию документа приводит «Слово и дело».

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Дело, для которого потребовался видеодопрос подсудимого, касалось использования поддельных документов и штампов. В решении суда указывается, что с инициативой о допросе по видеосвязи выступил сам обвиняемый.

Напомним, правозащитник Андрей Сенченко в интервью «ФАКТАМ» настаивал, что Украине очень важно ввести в законодательство определение коллаборационизма, чтобы конкретизировать ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях.

Фото fs.ko.court.gov.ua

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