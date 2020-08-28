Конституционный суд признал незаконным ограничение зарплат топ-чиновников на время карантина

Конституционный суд признал неправомерным ограничения зарплат топ-чиновников в период карантина. Лимит на выплаты госслужащим и судьям должен быть снят, поскольку решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит.

Рассмотрение дела было инициировано Верховным судом Украины. Рассматривалось постановление Кабмина о карантине и поправки в бюджет, принятые Радой в апреле. Вторым документом до конца карантина вводилась верхняя планка на зарплаты госчиновникам — 10 минимальных зарплат или 47230 гривен. Такой же лимит был установлен на зарплаты народным депутатам, судьям, включая судей самого КСУ, прокурорам.

Свое решение суд опубликовал 28 августа. КСУ решил, что, во-первых, законодатели должны были указать срок окончания карантина и соответственно период действия урезанных зарплат. Во-вторых, отмечает КСУ, законодатели не вправе каким-либо образом ограничивать выплаты судьям, поскольку это ущемление одной из ветвей власти.

Другие ограничения, предусмотренные постановлением о карантине № 392, на сегодня уже утратили силу, потому суд их не рассматривал.

Напомним, в июле президент предложил Раде рассмотреть законопроект о возвращении докарантинных выплат чиновникам. Вскоре президентское письмо было отозвано из парламента.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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