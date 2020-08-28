Дело Маркива: в МВД заявили о новых доказательствах невиновности нацгвардейца

В понедельник, 31 августа, Украина представит итальянской стороне реальные доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного на Апеннинах на 24 года тюремного заточения.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время видеоразговора с Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима «Опера» под Миланом, сообщили в ведомстве.

Доказательства получены Нацполицией при расследовании обстоятельств гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли 24 мая 2014 во время боевых действий в Славянске.

«Виталий, мы продемонстрируем новые доказательства твоей невиновности во время брифинга в понедельник. Мы не остановимся, мы будем бороться до конца, мы уверены в нашей победе», — заявил министр.

Он отметил, что результаты следственных действий, в частности, выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранительным органам Республики Италия для всестороннего и объективного рассмотрения дела в рамках апелляционного процесса.

«Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтоб создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело», — сказал Маркив.

Напомним, что 30 июня 2017 в Италии задержали старшего сержанта командира отделения батальона им. Кульчицкого Нацквардии Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли в Славянск в мае 2014 года. Судебные слушания над Виталием продолжаются уже три года.

Апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября. Обжалование приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, судебный процесс будут мониторить международные правозащитные организации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в мае в Славянске группа экспертов провела следственный эксперимент в уголовном производстве Нацполиции об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова 24 мая 2014 года, по которому в Италии несправедливо осужден нацгвардеец Виталий Маркив. Его выводы свидетельствуют о том, что выстрелы раздавались с места, которое контролировали боевики.

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