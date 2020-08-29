ПЦУ канонизировала легендарного гетмана Сагайдачного

Православная церковь Украины утвердила канонизацию гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, войска которого 400 лет назад заставили Московское царство просить о мире.

Об этом говорится в Церковном журнале ПЦУ № 25.

День памяти Сагайдачного установлен 20 апреля по новому стилю (7 апреля по старому).

Этим решением ПЦУ фактически утвердил решение одной из своих церквей-учредителей — УАПЦ. Ведь Сагайдачный был канонизирован Архиерейским собором УАПЦ 25 мая 2011 года.

Напомним, что Петр (Кононович) Конашевич-Сагайдачный — украинский полководец и политический деятель, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи. Он организовал и возглавил успешные походы казаков против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства.

Кроме того, Сагайдачный был известным меценатом. Он занимался многими братскими православными школами своего времени.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в честь легендарного украинского полководца назван фрегат «Гетман Сагайдачный», который в мае вынудил российское судно спустить флаг в Черном море.

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