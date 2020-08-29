В "Слуге народа" нашли объяснения падению рейтинга своей политсилы

Продолжающееся падение рейтинга «Слуги народа» связано с несколькими причинам, в том числе завышенными ожиданиями избирателей и чрезмерным запросами общества на справедливость.

Об этом заявил в эфире радио «НВ» глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

«Есть несколько проблем. Первая, это вообще сама структура наших избирателей, наших сторонников. Честно, 20% из них отвечали сразу, что они готовы ждать результатов год … „Слуга народа“ только начинала свою деятельность, был такой вопрос, „Сколько вы готовы ждать результатов“ … Год прошел, кто-то увидел результаты, кто-то нет. Начинают определяться дальше», — поделился мнением нардеп.

Вторая причина снижающейся популярности политсилы, по его мнению — эта сама партия и ее действия — «невозможно нравиться всем». Тем более, «в присутствии достаточно агрессивного, если не говорить токсичного, медиаполя, со стороны некоторых наших политических оппонентов». В такой ситуации, считает Корниенко, избиратель больше внимания обращает на «минусы».

Также в числе просчетов глава партии видит и кадровые проблемы.

«Действительно проблема такая определенная с качеством работы наших народных депутатов, наших, возможно, представителей в правительстве некоторых, и в прошлом правительстве, которое было в отставку отправлено, и в этом правительстве», — пояснил он.

Еще одной причиной снижения народной любви глава «Слуги народа» видит «нерешенности вопроса справедливости».

«Мы уже сменили второго генерального прокурора … Опять же, есть запрос на справедливость, на честные расследования. Во многих сферах. И в уголовной, и в экономической», — сказал Корниенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандалах, которые вряд ли придают популярности «слугам народа». Так, фигурантом одного из них стал глава парторганизации в столице Николай Тищенко, ресторан которого грубо нарушил правила строгого карантина.

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