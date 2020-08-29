В годовщину Иловайской трагедии США обратились с призывом к России

В годовщину трагических событий, которые произошли в конце августа 2014 года в Иловайске, посольство США в Украине призвало Россию вывести свои силы из Донбасса.

Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения, которое опубликовано в его официальном Twitter.

«Мы с грустью вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в Иловайске шесть лет назад на этой неделе, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины», — пишут дипломаты.

Также в заявлении отмечается, что Россия должна вывести свое оружие и возглавляемые ею силы, поддержать расформирование вооруженных группировок, действующих на востоке Украины, и вернуть Украине контроль над международно признанной границей.

При этом авторы заявления отмечают, что США будут продлевать против России соответствующие санкции, пока она не выполнит в полной мере свои Минские обязательства.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в боях за Иловайск в августе 2014 года погибли 220 военных, 44 получили ранения, 40 пропали без вести. Офис генерального прокурора уже обнародовал результаты расследования. Единственной причиной Иловайской трагедии названа военная агрессия со стороны России.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в пятницу, 28 августа, в Киеве к посольству России пришли жены и матери воинов, погибших вследствие российской агрессии на востоке Украины. Около двух сотен женщин принесли портреты погибших мужей и сыновей, вещи родных, все еще хранящие следы крови, а также связки подсолнухов — символ Иловайской трагедии. Цветы и окровавленные кроссовки были оставлены у ограды посольства.

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