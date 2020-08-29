Мэр Умани рассказал, как в городе намерены поступать с прибывающими хасидами-паломниками

Мэр Умани Александр Цебрий обратился к властям Украины с новым призывом относительно паломников-хасидов, прибывающий в город на празднование Рош ха-Шана в 2020 году несмотря на закрытие границ.

В своем призыве градоначальник просит разрешить установку контрольных пунктов для пропуска в Умань, а также проведение тестирования на COVID-19 уже прибывших людей.

Об этом Цебрий рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам мэра, КПП уже действовали в начале вспышки COVID-19, но сейчас Черкасская область находится в «зеленой» зоне, а местная власть не имеет полномочий создать их снова.

«Но мы обратились к центральной власти, депутаты подписали соответствующее обращение, с тем, чтобы нам вернули такую возможность. Я вообще выступал за то, чтобы органам местного самоуправления была представлена такая возможность — усиливать или ослабять карантинные мероприятия, потому что никто, кроме власти на местах, не может быстро ориентироваться, что нужно тому или иному городу», — пояснил Цебрий.

Относительно уже прибывших в Умань паломников-хасидов, он считает необходимым, «правильным и логичным» провести тестирование этих людей на наличие или отсутствие заболевания COVID-19.

Но это должна делать соответствующая комиссия, в составе которой будут представители полиции, врачи, работники муниципалитета. Только они имеют право проводить соответствующие проверки.

«Я бы не хотел, чтобы люди, возможно, провокаторы, брали этот вопрос под собственный контроль. Чтобы этого не было, я поднимал этот вопрос еще за три месяца, потому что это вопрос не только органов местного самоуправления, это вопрос государства, прежде всего», — добавил градоначальник.

Кроме того, Цебрий осудил события, произошедшие вечером накануне с участием местных жителей, которые попытались не пропустить прибывших хасидов,

Напомним, что в Умани находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма. Она считается одной из самых почитаемых святынь и местом паломничества для представителей этого течения. Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ночь на пятницу, 28 августа, в Умани произошла потасовка столкновение с участием хасидов, паломничество которых на на Рош ха-Шана просил запретить Израиль. По сообщениям СМИ, местное население не пускало паломников в Умань. А по словам представителя Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана, конфликт был связан с деньгами.

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