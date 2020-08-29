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Украина

Названа еще одна страна, от которой Украина рассчитывает получить летальное оружие

5:25 29 августа 2020
Британские военные

Помимо Соединенных Штатов, которые после победы на выборах Джозефа Байдена могут в значительной мере изменить позицию относительно поставок Украине летального оружия, наша страна рассчитывает заключить крупный контракт на его поставки также и с Великобританией.

Об этом в интервью «Европейской правде» рассказал посол Украины в Соединенном Королевстве Вадим Пристайко.

«Британский трек уникален. Это уже не Европейский союз и еще не Соединенные Штаты. Он сейчас становится все более важным, и не только для Украины. Это наш очень важный партнер в сфере безопасности, от которого, я надеюсь, в ближайшее время мы сможем получить реальную военную помощь, содействие в развитии Вооруженных сил», — рассказал дипломат.

По его словам, речь идет не только о приобретении, но и производстве летального вооружения в Украине.

Напомним, что секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе обещал представителям нашей страны, что Военно-морские силы Великобритании будут помогать в усилении инфраструктуры ВМС ВСУ, а их инструкторы присоединятся к подготовке наших военных моряков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцы получили возможность постигать военную науку в учебных заведениях Великобритании. При этом на вручении документов об окончании Колледже Королевских военно-воздушных сил Великобритании «Кранвелл» они удостоились похвалы принца Чарльза.

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